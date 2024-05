Flamengo inicia preparação para duelo diante do Corinthians pelo Brasileirão

O Flamengo treinou nesta quinta-feira, no Ninho do Urubu, e deu início à preparação para o duelo contra o Corinthians. As equipes se enfrentam no próximo sábado, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela sexta rodada do Brasileirão.

Vivendo momento conturbado, com série de questionamentos a Tite, o Flamengo busca reencontrar o caminho das vitórias. O time carioca venceu apenas uma partida nos últimos seis jogos, tendo acumulado três derrotas e dois empates no período.

Nesta quinta (9), o Flamengo iniciou a preparação para enfrentar o Corinthians, pelo @Brasileirao! ???#VamosFlamengo ?: Gilvan de Souza /CRF pic.twitter.com/ZSsd1423Qx ? Flamengo (@Flamengo) May 9, 2024

Com os resultados negativos, o Flamengo saiu do G6 do Brasileirão, ocupando a sétima colocação, com oito pontos em cinco jogos. Na Libertadores, perdeu duas partidas em sequência e está fora da zona de classificação para as oitavas de final.

O duelo diante do Corinthians, que está na 14ª colocação, com cinco pontos em cinco partidas, pode valer a volta do Rubro-Negro para a elite da tabela do torneio nacional.