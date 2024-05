Líder Santos domina a seleção da terceira rodada da Série B

Após a vitória por 4 a 1 sobre o Guaraní, o Santos dominou a seleção da terceira rodada do Brasileirão Série B. Com o time divulgado nesta quinta-feira pelo perfil oficial do torneio, cinco jogadores e o técnico Fábio Carille foram escolhidos.

Veja a seleção:



Goleiro - Caíque França (Sport)



Lateral direito - JP Chermont (Santos)



Zagueiro - Luciano Castan (Sport)



Zagueiro - Anderson Conceição (Vila Nova)



Lateral esquerdo - Escobar (Santos)



Meio-campo - Pituca (Santos)



Meio-campo - Felipe (Sport)



Meio-campo - Giuliano (Santos)



Meio-campo - Lucas Lima (Sport)



Atacante - Guilherme (Santos)



Atacante - Gustavo Coutinho (Sport)



Técnico - Fábio Carille (Santos).

O #TimeDePrimeira da 3ª rodada está formado! Se liga aí na escalação. Somente jogadores fundamentais para os ótimos desempenhos de suas equipes! ???? pic.twitter.com/J4guTWs3DM ? Brasileirão Betnacional - Série B (@BrasileiraoB) May 9, 2024

O Santos lidera a Série B com 100% de aproveitamento em três jogos, marcando oito vezes e sofrendo apenas um gol. A equipe paulista venceu os confrontos contra o Paysandu, Avaí e agora Guarani.

O outro destaque da seleção da rodada foi o Sport, que também teve cinco jogadores indicados após vencer o Coritiba fora de casa por 1 a 0. A equipe pernambucana segue igualmente com 100% de aproveitamento na competição, ficando atrás do Peixe pelo saldo de gols.

O único presente na lista que não joga nem pelo Santos e nem pelo Sport é o zagueiro do Vila Nova Anderson Conceição, que ajudou sua equipe a não ser vazada na vitória por 1 a 0 contra o Operário-PR.

O Santos viaja para o Norte do Brasil e visita o Amazonas pela quarta rodada, na próxima sexta-feira (10). Já o Sport recebe o Brusque em casa no sábado (11). O Vila Nova já jogou na rodada e foi derrotado por 3 a 1 contra o América-MG.