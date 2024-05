Taylor Swift pode atrapalhar tradição do Real Madrid no Bernabéu; entenda

Do UOL, em São Paulo

Os shows da cantora norte-americana Taylor Swift podem atrapalhar a realização de uma tradição do Real Madrid.

O que aconteceu:

Desde 2014, o time espanhol transmite as finais que disputa, em um telão, no Santiago Bernabéu, para que seus torcedores possam acompanhar juntos.

Para isso acontecer, é preciso que toda a estrutura seja montada antes do dia do jogo.

Mas, Taylor se apresenta com a The Eras Tour nos dias 29 e 30 de maio, no Santiago Bernabéu.

Com isso, uma grande força-tarefa precisará ser realizada para que a tradição, que vem dando sorte para o time, seja mantida.

Os funcionários terão menos de 48 horas para desmontar o palco do show, e montar a estrutura para transmitir a final.

Desde que a tradição se iniciou o Real venceu as seis finais que disputou, e espera que ela continue dando "sorte" e traga o 15º título, em 1º de junho.