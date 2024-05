Júnior Santos, do Botafogo, é o jogador com mais gols em 2024 entre times da Série A

Autor do gol da virada do Botafogo sobre a LDU, pela Copa Libertadores, na última quarta-feira, Júnior Santos soma bons números em 2024. O atacante é o artilheiro e líder em participações em gols no ano, entre todos os times da Série A do Campeonato Brasileiro.

De acordo com o Sofascore, em 26 jogos disputados, Júnior Santos marcou 15 gols e ainda distribuiu quatro assistências. Somando 19 participações diretas, o botafoguense precisa de apenas 100 minutos para participar de um gol.

O atacante ainda converteu 69% das chances claras que recebeu e finalizou 55 vezes, 31 delas no alvo.

? Júnior Santos é o atacante da Série A líder em gols e em participações gols (19) na temporada 2024. ?? ?? 26 jogos

?? 15 gols

?? 4 assistências

? 100 mins p/ participar de gol (!)

? 69% conversão de chances claras (!)

? 55 finalizações (31 no gol!)

? Nota Sofascore 7.41 pic.twitter.com/FCeWCnQjnv ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) May 9, 2024

A vitória diante da LDU, por 2 a 1, colocou o Botafogo na 2ª posição do grupo D, com seis pontos conquistados, mesmo número do líder Junior Barranquilla, que leva vantagem no saldo de gols.

O clube carioca tem mais dois jogos, fora de casa, para garantir sua classificação às oitavas de final da competição continental.

O próximo compromisso do Glorioso na Libertadores é no dia 16 de maio, quando visita o Universitario, do Peru, às 23 horas (de Brasília). Antes disso, o Botafogo entra em campo, pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo, às 16 horas, contra o Fortaleza, no Castelão.