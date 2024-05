Tchouaméni sofre lesão e vira dúvida no Real Madrid para final da Champions

Após a classificação heróica nas semifinais da Champions League contra o Bayern de Munique, nesta quarta-feira, o Real Madrid pode ter um problema para a decisão em Londres. Através de um comunicado, o clube espanhol informou que o francês Tchouaméni sofreu uma lesão no pé esquerdo.

"Após os testes realizados nesta quinta-feira em nosso jogador Aurélien Tchouaméni pelos Serviços Médicos do Real Madrid, ele foi diagnosticado com uma lesão por estresse no pé esquerdo. A lesão será monitorada", foi escrito.

Parte médico de Tchouameni. #RealMadrid ? Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 9, 2024

No jogo contra o Bayern, Tchouméni deixou o gramado aos 24 minutos minutos do segundo tempo, depois de sentir um desconforto físico, dando lugar ao Camavinga.

Não foi divulgado um possível prazo de retorno para o meio-campista, que corre o risco de ficar de fora da decisão da Champions League, marcada para o dia 1º de junho, às 16h (de Brasília), contra o Borussia Dortmund, no Estádio de Wembley, na Inglaterra.

O jogador também vira dúvida até mesmo para a disputa da Eurocopa 2024. Diedier Deschamps, treinador da seleção francesa, divulgará a lista de convocados para a competição europeia na próxima quinta-feira, dia 16 de maio. O torneio ocorre entre os dias 14 de junho e 14 de julho, na Alemanha.