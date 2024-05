Corinthians irá leiloar camisas e fará campanha de doações ao RS na Arena e no Parque São Jorge

O Corinthians promoverá uma campanha de doações em solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul, com pontos de coleta na sede do clube, no Parque São Jorge, e na Neo Química Arena.

A ação faz parte da campanha "Time do povo pelo povo gaúcho". O torcedor corintiano poderá doar itens de limpeza e produtos de higiene pessoal.

Haverá quatro pontos de coleta no Tatuapé, na rua São Jorge, 777, a partir desta sexta-feira. O local estará aberto aos torcedores de terça a domingo.

Além disso, neste domingo, a torcida pode contribuir com doações na Neo Química Arena, estádio do Timão. O palco recolherá os itens doados pelos torcedores até o final do jogo contra o São Paulo, pelo Brasileiro feminino. As coletas serão realizadas nos Portões A e K.

Em parceria com a Federação Paulista de Futebol, o Corinthians ainda usará um patch especial na camisa do jogo de sábado, contra o Flamengo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, e leiloará a camisa dos 11 titulares no intuito de arrecadar fundos adicionais para ajudar na causa.

O Brasil acompanha todas as dificuldades que o Rio Grande do Sul tem passado nas últimas semanas. Por isso, o Corinthians convoca a Fiel para doar produtos de higiene pessoal e itens de limpeza em um dos 4 pontos de coleta fixos no Parque São Jorge, de terça a domingo. Se... pic.twitter.com/N9mBpg84Lb ? Corinthians (@Corinthians) May 9, 2024

Desde a última quinta-feira, o clube vem se manifestando nas redes sociais e pedindo para que os torcedores doem o que for possível para ajudar os gaúchos, que estão sofrendo com as enchentes no Estado. Segundo a Defesa Civil, 107 pessoas já morreram e mais de 230 mil estão desabrigadas.