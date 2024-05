Rodrigo Nestor comemora primeiro gol após retornar de grave lesão

O São Paulo venceu o Cobresal, do Chile, por 3 a 1, nesta quarta-feira (8) e garantiu a vaga para as oitavas de final da Copa Libertadores. Um dos destaques do jogo foi o meia Rodrigo Nestor, que marcou seu primeiro gol após retornar de grave lesão.

"Estou muito feliz de poder marcar um gol pelo tempo que fiquei fora, ainda mais com a vitória e por podermos sair classificados. Realmente estou muito feliz e realizado", falou.

? Aquele sorriso! Nestor: "Estou muito feliz de poder marcar um gol pelo tempo que fiquei fora, ainda mais com a vitória e por podermos sair classificados. Realmente estou muito feliz e realizado" #MadeInCotia #VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/8mFaUnGlC6 ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 9, 2024

O jogador estava machucado desde o fim de 2023, quando contundiu seu joelho durante um treinamento. A partida que marcou sua volta aos gramados foi justamente contra o Cobresal, na segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, no dia 10 de abril.

Na partida diante do Águia de Marabá, na última quinta-feira (2), o camisa 11 fez seu primeiro jogo como titular após seis meses. No jogo seguinte, contra o Vitória, ele também teve a oportunidade de começar entre os 11 iniciais.

O próximo compromisso de Nestor com o São Paulo está marcado para segunda-feira (13), às 20h (de Brasília), diante do São Paulo, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro.

