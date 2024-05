Corinthians emite nota e esclarece comissão em acordo com a VaideBet: "Prática habitual do mercado"

Nesta quinta-feira, o Corinthians divulgou uma nota oficial e esclareceu o acordo de patrocínio com a casa de apostas VaideBet. Nela, o clube confirma a existência de uma empresa responsável por intermediar as negociações. (confira o comunicado no fim da matéria).

A Gazeta Esportiva publicou, com exclusividade, no dia 12 de abril, que o Timão teria que pagar uma comissão de R$ 25 milhões à empresa Rede Social Media Design LTDA, que intermediou o acordo com a VaideBet.

O Corinthians diz que esta é uma "prática habitual do mercado" e que, sem isso, não seria possível celebrar o "maior contrato de patrocínio da história do futebol brasileiro". O clube ainda alega que a atuação da empresa intermediária está documentada e que a remuneração "obedece exatamente as mesmas práticas executadas por outros clubes".

Além disso, o Timão justificou que a casa de apostas, como qualquer outra patrocinadora da equipe, possui uma cota de exposição pré-acordada. No dia 1º de maio, a Gazeta Esportiva informou que o Corinthians entregou cortesias milionárias à VaideBet, com exposições na base e na Neo Química Arena de graça.

O acordo de comissão envolvendo o patrocínio da VaideBet, inclusive, comprometeu a relação entre o presidente do clube, Augusto Melo, e o ex-diretor de futebol Rubens Gomes, o Rubão.

Em entrevista exclusiva ao programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, o ex-dirigente do Corinthians afirmou que o presidente Augusto Melo não gostou de ter sido questionado por ele sobre o tema e que, após isso, a relação entre os dois deteriorou. Rubão acabou sendo demitido na semana passada.

Relembre o caso

O Corinthians se comprometeu a pagar R$ 25,2 milhões a um intermediário pelo acordo costurado com a VaideBet. O valor representa 7% do montante líquido do contrato, ao qual a Gazeta Esportiva teve acesso.

O documento exclui qualquer relação ou obrigação de pagamento da VaideBet ao intermediário. Nele, o Corinthians assume o vínculo e a responsabilidade pelos pagamentos de R$ 700 mil mensais até o fim de 2026.

A parceria do clube com a empresa de apostas tem prazo de três temporadas inteiras e deve render, ao final, R$ 360 milhões, valor que cairá na conta do Corinthians em parcelas mensais de R$ 10 milhões.

A empresa citada como intermediária do negócio é a Rede Social Media Design LTDA, que está registrada como empresa de pequeno porte, com capital social de R$ 10 mil e data de abertura em 27 de janeiro de 2021. A sede da empresa é uma casa que fica no Alto de Pinheiros, em São Paulo.

A Rede Social Media Design LTDA, empresa nomeada em contrato como intermediária do acordo entre Corinthians e VaideBet, não possuía registro para exercer àquela atividade econômica quando o clube aceitou formalizar e concluir o negócio.

Isso significa que a Rede Social Media Design LTDA nem sequer tinha a atividade de intermediação de negócios como oferta de serviço aos seus clientes na ocasião do acordo entre Corinthians e VaideBet.

Veja, na íntegra, a nota publicada pelo Corinthians:

"Sobre o contrato de patrocínio com a VaideBet, o Sport Club Corinthians Paulista esclarece que desde sempre, assim como é de prática habitual do mercado, houve a atuação de uma empresa interveniente, cuja responsabilidade foi de captação e intermediação da negociação entre a marca e o clube e sem a qual não teria sido possível celebrar o maior acordo de patrocínio da história do futebol brasileiro. A atuação da empresa intermediária está documentada e evidenciada no contrato celebrado entre as partes, com remuneração que obedece exatamente as mesmas práticas executadas por outros clubes de futebol do Brasil.

A Diretoria lamenta que se tente fomentar suspeições que não refletem a verdade dos fatos e que são alimentadas por quem já participou da gestão do clube e conhece integralmente as práticas de mercado sob as quais contratos de patrocínio são captados e firmados. Queremos acreditar que tal postura não esteja influenciada por uma agenda de interesses pessoais e políticos.

O Corinthians pede respeito à marca e ao grupo empresarial que confiou na grandeza do clube para aqui aportar o maior patrocínio da história do futebol e espera que a comunidade corinthiana não se permita ser influenciada por quem não quer o verdadeiro bem do clube. Desde janeiro deste ano, a VaideBet tem sido parceira do clube não só com o cumprimento exato e preciso dos pagamentos previstos em contrato, mas também com a perspectiva de ajudar cada vez mais a reconstruir o Corinthians.

Quanto às propriedades de mídia na Neo Química Arena em dias de jogos, o Corinthians esclarece que a marca, na condição de patrocinadora master e assim como qualquer parceiro do clube, possui cota de exposição pré-acordada que é entregue aos patrocinadores.

Atenciosamente,

Sport Club Corinthians Paulista"