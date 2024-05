Hernan: O que Calleri falou sobre a lesão durante voo do São Paulo

Calleri reclamou de muitas dores no voo de volta do São Paulo do Chile após a vitória fora de casa na Libertadores, informou André Hernan no De Primeira. O atacante marcou no 3 a 1 sobre o Cobresal, mas sentiu a panturrilha e foi substituído no fim da partida.

Segundo Hernan, Calleri deve passar um bom tempo no Departamento Médico do Tricolor para curar a lesão. O atacante realizará exames médicos para precisar o tempo de recuperação.

Eu conversei com uma pessoa que estava no desembarque do São Paulo, às 7h e pouco da manhã, e viu o Calleri muito abatido, que o Calleri estava muito pra baixo e que o Calleri no voo inteiro reclamou de dores, estava doendo muito a panturrilha.

É óbvio que ele ainda vai fazer o exame e o exame vai responder a gravidade da lesão e o tempo de recuperação, mas as primeiras análises no vestiário logo depois da partida é que o Calleri vai ter que parar um tempo. Lesão de panturrilha é chata, que você tem que curar, leva tempo para curar, então o Calleri vai ficar no estaleiro um tempo, não é uma lesão que daqui uma semana, 15 dias ele já vai estar pronto, vai levar um pouco de tempo a mais. André Hernan

