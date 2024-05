São Paulo agora vence fora, mas reencontrou um velho problema, diz Arnaldo

Arnaldo Ribeiro destacou no UOL News Esporte o ótimo início de trabalho de Luis Zubeldía no São Paulo, que venceu ontem na Libertadores sua quinta partida seguida fora de casa (quatro sob o comando do novo treinador). No entanto, o Tricolor reencontrou um velho problema, apontou o comentarista do UOL.

'São cinco vitórias seguidas fora de casa': "Sob a batuta do Zubeldía, o São Paulo teve cinco escalações diferentes nas cinco partidas, cinco sistemas diferentes, ganhou quatro e empatou uma com o Palmeiras no Morumbi. É um começo de trabalho bem interessante, justamente por conta desse caráter itinerante, ele não teve praticamente tempo de treinar o time a não ser nos aviões, nas conversas, nos estudos e o time apresenta muitas novidades em relação ao que vinha acontecendo sob o comando do Carpini. Um aproveitamento do elenco bem maior e jogadores atuando em posições que me parecem as ideais, como o caso do Galoppo, do Luciano, do Nestor já rendendo bem nessas posições. O São Paulo que não vencia fora de casa ninguém nos últimos tempos tem essa série igualada de cinco vitórias seguidas fora de casa, que não acontecia desde 2012".

'As lesões seguem': "O que ainda persiste é mais uma lesão, é uma questão que acompanha o São Paulo há muito tempo. Se as vitórias fora de casa agora aparecem, as lesões seguem. O Calleri simplesmente é o sexto jogador titular do São Paulo, o São Paulo tem seis titulares fora. O Calleri tem uma lesão na panturrilha e a panturrilha nunca é simples, demora mais ou menos um mês para ficar o cara inteiro e não ter a possibilidade da reincidência. Então, são seis titulares fora, mas como o técnico tem aproveitado muito bem o elenco mesmo sem os outros cinco, o São Paulo tem jogado razoavelmente bem e a perspectiva é que consiga também substituir o Calleri".

