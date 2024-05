Mondelez conversa com Prefeitura de SP para liberar letreiro do MorumBis

Dona dos naming rights do estádio do São Paulo, a Mondelez está tratando diretamente com a Prefeitura de São Paulo para conseguir a liberação da instalação do letreiro na fachada do MorumBis.

O Tricolor e a companhia vêm enfrentando dificuldades para instalar o letreiro devido a Lei Cidade Limpa, que proíbe outdoors e pinturas em fachadas que façam propaganda de empresas e produtos.

O letreiro do MorumBis está pronto desde o final de fevereiro, mas ainda não pôde ser inaugurado. Agora, portanto, a Mondelez está conversando com a Prefeitura para a liberação.

A parceria com a Mondelez renderá R$ 25 milhões por ano ao São Paulo, em acordo válido por três temporadas. Além de patentear o chocolate Bis, a empresa é dona de outros produtos do ramo alimentício, como Oreo, Lacta, Tang, Trident, entre outros.

O Tricolor volta a jogar no MorumBis na segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), quando recebe o Fluminense, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.