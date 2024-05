De La Peña: o que Madonna e Romário têm em comum? A bicuda no etarismo

"Os idosos estão mandando às favas o etarismo". Colunista do UOL, Hélio de La Peña celebrou a "rebelião" da terceira idade, ilustrada tanto pelo show da Madonna (65) no Rio de Janeiro quanto a volta de Romário (58) aos gramados.

Quando eu tinha meus 12 anos, quem tinha 40 era considerado velho. Quem tinha 50, era muito velho. Quem tinha 60, já tinha morrido né? Mas a gente aprendeu a se cuidar. [...] Eu não consigo juntar um milhão de pessoas, mas tem uma galeria que vai nos meus shows de stand-up, onde eu divido o palco com pessoas da idade dos meus filhos. Hélio de la Peña

Hélio destacou ainda que Madonna "escandalizou os conservadores" ao fazer um show espetacular e com muita diversidade. No que diz respeito a Romário, o colunista lembrou o "descarte" pela seleção brasileira em 1998 e o desejo do Baixinho em jogar ao lado do filho.

De La Peña também se solidarizou com as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul: "Tenho um carinho tremendo pelo RS, meus shows são sempre muito bem recebidos e tenho que retribuir isso. Estou pedindo a ajuda de vocês para doações".