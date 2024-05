Vitor Roque desperta interesse de gigantes do futebol europeu, diz jornal

O futuro de Vitor Roque na próxima temporada está indefinido, o que despertou o interesse de gigantes europeus como Chelsea e Manchester United.

O que aconteceu

O atacante de 19 anos chegou ao Barcelona com grande expectativa, mas jogou apenas poucos minutos sob o comando do técnico Xavi. Com isso, o Barcelona está avaliando o empréstimo do brasileiro para que ele se adapte mais ao futebol europeu,

No entanto, o staff do jogador prefere a permanência no clube ou uma transferência definitiva. Além de Chelsea e United, Tottenham e Napoli também estão interessados na possível contratação de Vitor Roque, seja empréstimo ou compra. Essa informação é do jornal espanhol 'Diario AS'.

O atacante foi vendido por 40 milhões de euros ao Barcelona no início deste ano e, desde então, foi titular somente em dois jogos da La Liga.

Roque também não foi cotado por Xavi para atuar em partidas importantes com contra Real Madrid e PSG. O brasileiro tem dois gols marcados pelo clube catalão.