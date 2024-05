"Jogo mais importante da temporada", diz Unai Emery sobre duelo do Aston Villa contra o Olympiacos

O técnico Unai Emery, do Aston Villa, concedeu uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira e ressaltou a importância do jogo contra o Olympiacos pela volta da semifinal da Liga Conferência. A partida será realizada nesta quinta, no Estádio Karaiskákis, a partir das 16h (de Brasília). Na ida, vitória dos gregos por 4 a 2, no Villa Park, na Inglaterra.

"Precisamos fazer melhor. Será difícil com a atmosfera", disse. "Precisamos construir aqui uma nova tentativa com os nossos jogadores e com a nossa ideia. Este é o jogo mais importante da temporada", concluiu.

Apesar disso, o treinador também afirmou que a temporada não terá sido um fracasso caso a equipe não chegue à final da competição europeia.

"Ganhar um troféu na Europa é muito difícil. Para chegar aqui, é preciso ser consistente, mas se não vencermos amanhã, o processo será claro."

O Aston Villa ocupa a quarta colocação do Campeonato Inglês, com 67 pontos, e está próximo de se classificar para a próxima Liga dos Campeões. O Tottenham (quinto colocado), com 60 pontos e um jogo a menos, é o único time que tem chances matemáticas de tirar esta vaga do clube de Birmingham.

"Na Premier League, estamos realizando uma temporada fantástica. Temos que desfrutar de ambas as competições. Temos que estar orgulhosos do nosso trabalho", finalizou Unai Emery.