Volante do Inter, Thiago Maia leva idosa nas costas em resgate no RS

O volante Thiago Maia, atualmente no Internacional, é um dos jogadores que estão participando dos resgates de pessoas ilhadas devido às enchentes em Porto Alegre, no Sul do país. Por meio de suas redes sociais, o jogador postou um vídeo comovente nesta última quarta-feira, onde carrega uma idosa nas costas após sua casa ter sido tomada pelas águas.

"Os últimos dias não estão sendo fáceis aqui no Rio Grande do Sul. Como todos sabem, infelizmente estamos vivendo um dos piores momentos da história do estado. Mas graças a Deus estamos contando com muito apoio e solidariedade para ajudar quem precisa nesse momento. Me solidarizo e peço forças a Deus para continuar ajudando de alguma forma essas pessoas. Continuem ajudando e enviando orações positivas para todos. Tenho certeza que logo tudo isso vai passar", comentou Thiago.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Thiago Maia (@thiago.maia)

O atleta faz parte de um grupo de voluntários que utiliza jet skis e barcos para procurar por vítimas da tragédia na capital gaúcha. Vídeos e fotos que circulam nas redes sociais registram as ações, até como forma de motivação para que mais pessoas colaborem.

Em seu Instagram, pediu aos seguidores para que continuem ajudando e orando pela região. "Continuem ajudando e enviando orações positivas para todos. Tenho certeza que logo tudo isso vai passar!".

O volante é um dos jogadores do elenco do Colorado que estão contribuindo para amenizar o sofrimento da população gaúcha. Mercado, Valencia, Borré, Bustos e Rochet são alguns do time que também estão contribuindo com a causa.

As doações não podem parar! ? O Clube do Povo continuará incansável na defesa da população gaúcha, e nossos ex-atletas te convocam a não permitir que a corrente de solidariedade seja enfraquecida. ??? O Rio Grande do Sul conta contigo. Ajude como puder! ? pic.twitter.com/3pZA0KhPZv ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 9, 2024

A CBF anunciou o adiamento de todos os jogos envolvendo as equipes gaúchas até o dia 27 de maio. O comunicado, que prevê a suspensão das partidas como mandante e visitante dos clubes do Rio Grande do Sul, não tratou sobre a paralisação completa das competições nacionais. A Conmebol também adiou jogos de Grêmio e Inter pela Libertadores e pela Sul-Americana, respectivamente.