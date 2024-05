CBF confirma data de Corinthians x Botafogo e altera jogo contra o América-RN pela Copa do Brasil

A CBF enfim confirmou a data do duelo entre Corinthians e Botafogo, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O encontro ocorrerá no dia 19 de maio, um domingo, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.

Com a confirmação, a entidade precisou alterar a data da partida do Timão diante do América-RN, pela terceira fase da Copa do Brasil. O confronto estava previamente agendado para o dia 21, em Itaquera, às 20h, mas foi adiado para 22 de maio, uma quarta-feira, no mesmo horário.

Até esta quinta-feira, a entidade ainda não havia desmembrado a data, horário e local da partida entre o Corinthians e o Botafogo.

A sétima rodada do Brasileirão terá início no sábado, mas o duelo não poderia acontecer neste dia, pois, apenas dois dias antes, o Glorioso visita o Universitario, do Peru, pela Libertadores. O domingo também não era viável, já que na terça-feira seguinte o Timão enfrentaria o América-RN, pela Copa do Brasil.

Com isso, a solução encontrada pela CBF foi marcar o duelo para domingo e adiar o compromisso do time alvinegro para quarta-feira.

O Corinthians está no 14º lugar do Brasileirão, com cinco pontos conquistados em seis jogos. Neste sábado, a equipe de António Oliveira visita o Flamengo no Maracanã, a partir das 16h (de Brasília), pela sexta rodada do torneio.

Já na Copa do Brasil, o Timão largou em vantagem sobre o América-RN e precisa de um empate em casa para passar às oitavas de final da competição. O time venceu o jogo de ida por 2 a 1, em Natal.