Santos entra com pedido no STJD para antecipar liberação de público para ajudar o RS

O Santos entrou com um requerimento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva para antecipar a liberação parcial de público em jogos do clube como mandante na Série B do Campeonato Brasileiro.

O Peixe quer contar com público nas arquibancadas da Vila Belmiro já a partir da sexta rodada do torneio, quando recebe o Brusque. O jogo será no dia 19 de maio, às 11 horas (de Brasília).

A ideia da diretoria é doar a renda da partida para o Rio Grande do Sul. O Estado está sofrendo com as enchentes após fortes chuvas. Segundo a Defesa Civil, 107 pessoas já morreram e mais de 230 mil estão fora de casa.

A informação foi inicialmente divulgada pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Vale lembrar que o Alvinegro Praiano está punido pelo STJD pelas confusões que marcaram o rebaixamento, no final do ano passado. São três jogos com as arquibancadas totalmente vazias e mais três com público parcial. O time só cumpriu dois jogos de suspensão até o momento.

Mais ajuda

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, colocou a Vila Belmiro e as demais estruturas do clube à disposição das equipes do Rio Grande do Sul.

Além disso, o Peixe está vendendo ingressos simbólicos para a partida contra o Brusque. Toda a renda será revertida para colaborar com o povo gaúcho.

Os valores são de R$30,00, R$50,00 e R$120,00, com opção de pagar meia. Quem é sócio pode comprar através do site do Sócio Rei (www.sociorei.com), sendo que a pontuação seguirá normalmente, e o não sócio pode adquirir através do Futebolcard (www.futebolcard.com), sem taxa de conveniência.

O Santos alinhará com as autoridades a melhor alternativa para essas doações e assim atenderem as necessidades mais urgentes da população gaúcha.

Nesta quarta-feira, jogadoras do elenco feminino do Alvinegro Praiano se juntaram para fazer doações para o Rio Grande do Sul. As Sereias da Vila doaram produtos de higiene e alimentos.

O Santos também abriu dois pontos de doação e arrecadação de roupas e artigos de higiene pessoal. São eles: a Secretaria social do clube, de segunda à sexta-feira, das 9 às 17 horas, na Vila Belmiro, e a Santos Store, na Avenida Pacaembu, 1701, em São Paulo.