Ministério do Esporte destina R$ 26 milhões para o Rio Grande do Sul

O Ministério do Esporte, com base em uma decisão da Presidência da República, fez o levantamento das emendas de bancada e das emendas de comissão que deverão ser liberadas para somar-se aos esforços de socorro à população do Rio Grande do Sul.

O total desses recursos soma mais de R$ 26 milhões. Esses valores seriam destinados a projetos e ações do esporte. Mas, agora serão destinados às áreas que o governo do estado do Rio Grande do Sul decidir que são prioritárias.

Segundo o ministro do Esporte, André Fufuca, a hora é de agir para salvar vidas e ajudar o Rio Grande do Sul a se reconstruir.

"Estamos pondo em prática o lema do governo do presidente Lula: União e Reconstrução. Por isso, o Ministério do Esporte se une ao esforço coletivo do governo federal e dos parlamentares gaúchos, que liberaram os recursos das emendas de bancadas e emendas de comissão para recuperar os estragos causados pela enchente", disse André Fufuca.

Com as enchentes no Rio Grande do Sul, Internacional, Grêmio e Juventude tiveram os seus jogos suspensos pela CBF até o dia 27 de maio.