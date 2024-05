Zagueiro do Bayern exalta Vini Jr após jogo da Champions: 'melhor do mundo'

Imagem: Gonzalo Arroyo - UEFA/UEFA via Getty Images

Do UOL, em São Paulo

O zagueiro Matthijs de Ligt, do Bayern de Munique, elogiou Vinicius Jr, do Real Madrid, após o embate pela semifinal da Liga dos Campeões. O time merengue venceu por 2 a 1 e — somado empate no jogo de ida — se classificou para a final.

Ele [Vini Jr] é um jogador incrível. Para mim ele é, talvez, o melhor do mundo. Ele é extremamente rápido, extremamente bom com a bola. Ele pode marcar gols um contra um, um dos melhores jogadores do mundo... Então eu tinha que ser muito, muito, muito afiado, muito concentrado. O que eu digo é que ele é um jogador incrivelmente bom. De Ligt, à ESPN

O que aconteceu

Vinicius Jr foi eleito o melhor em campo na classificação merengue para a final contra o Borussia Dortmund. Os dois gols da partida da última quarta-feira (8), porém, foram marcados por Joselu.

Outro a elogiar o atacante brasileiro foi o companheiro de time Joselu: "Vini vai ganhar a Bola de Ouro, ele é super importante para a gente, desequilibra os adversários, é muito decisivo. Quando está em um bom dia, ele é o melhor. Hoje também, uma atuação incrível contra a zaga do Bayern. Eu só joguei 10 minutos, mas ele ficou 90 minutos e o que ele conseguiu fazer é fundamental", afirmou.

Vini é o artilheiro do Real Madrid na Champions e quarto jogador mais valioso da competição. A informação é do Transfermarkt.

O camisa 7 também é único a marcar em todas as fases da competição desde a chegada ao Real. Ele tem 20 gols na Liga dos Campeões, sendo dez na fase de grupos, três nas oitavas, dois nas quartas, quatro nas semis e um na final.