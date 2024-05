Artur Jorge tem início animador no Botafogo; confira os números

O técnico Artur Jorge vem tendo um ótimo início no Botafogo. Nesta quarta-feira, a equipe carioca superou a LDU por 2 a 1, no Estádio Nilton Santos, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Com o resultado, o treinador português chegou à sua sexta vitória em nove partidas disputadas.

Artur Jorge pelo @Botafogo: ?? 9 jogos

? 6V - 0E - 3D

? 66.7% apv. (!)

?? 17 gols (!)

? 9 gols sofridos

? 23 grandes chances de gol (!) ? Saiu de 4º para 2º lugar no grupo da Libertadores.

? Em 3º lugar no Brasileirão.

? Com vantagem na 3ª fase da Copa do Brasil. ??? pic.twitter.com/1k4XPHU7gr ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) May 9, 2024

Com Artur Jorge, o Botafogo marcou 17 gols e sofreu nove. Além disso, a equipe criou 23 grandes oportunidades, segundo dados do Sofascore.

O Glorioso está em uma boa situação nas competições em andamento. Na Libertadores, ocupa a segunda colocação do Grupo D e depende apenas de si para se classificar.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Alvinegro conquistou nove pontos em cinco jogos e está na terceira posição.

Por fim, o Fogão tem vantagem no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Vitória. Na ida, os cariocas venceram por 1 a 0, em casa.

Ao todo, Artur Jorge comandou a equipe em nove jogos, venceu seis e perdeu três, resultando em 66,7% de aproveitamento.

O Botafogo retorna a campo neste domingo, às 16h (de Brasília), diante do Fortaleza, na Arena Castelão, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.