De volta ao Centenário, Palmeiras tira onda do Flamengo: "Frio e bastante vento"

O Palmeiras tirou uma onda do Flamengo nesta quinta-feira, no retorno da equipe ao Estádio Centenário, o palco da final da Libertadores de 2021 - vencida pelo Alviverde. O time encara o Liverpool-URU a partir das 19h (de Brasília), pela quarta rodada da fase de grupos do torneio continental.

Nas redes sociais, o Verdão publicou uma foto ilustrando a temperatura de Montevidéu e escreveu que as condições climáticas na cidade são boas, mas "com frio e bastante vento".

Estagi informa: As condições climáticas de Montevidéu estão boas, mas com frio e bastante vento ??#AvantiPalestra #LIVxPAL#AlmaECoração pic.twitter.com/tvhoAoYmJv ? SE Palmeiras (@Palmeiras) May 9, 2024

Na decisão da Libertadores de 2021, ouviu-se mais a torcida palmeirense, em menor número no Centenário, do que a do Rubro-Negro. A torcida carioca atribuiu isso ao vento, que teria 'atrapalhado' os seus cânticos naquele dia.

O Alviverde também postou uma imagem do estádio com uma réplica da taça da Libertadores. O clube conquistou a o terceiro título da competição em 2021 ao vencer o Flamengo por 2 a 1, com gols de Raphael Veiga e Deyverson.

Como é bom te reencontrar, Estádio Centenário! ? Palco de um momento épico, hoje a noite de #Libertadores é aqui ??#AvantiPalestra #LIVxPAL#AlmaECoração pic.twitter.com/AjcLyRKX2n ? SE Palmeiras (@Palmeiras) May 9, 2024

O Palmeiras pode se aproximar da classificação caso derrote o Liverpool-URU nesta noite. A equipe de Abel Ferreira lidera o Grupo F, com sete pontos conquistados em três rodadas.