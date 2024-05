WA e CBAt convidam crianças e jovens do Brasil para o Desafio Mundial da Milha

A World Athletics (WA) comemora em todo o mundo o Kid's Day ? Dia do Atletismo Infantil ? no último 7 de maio, uma celebração anual que visa estimular a atividade física, inspirar crianças e jovens a serem mais ativas, além de se conectarem com o esporte e o atletismo. Para marcar o tema em todo o mundo, a WA lançou o Desafio Mundial da Milha.

A CBAt convidou os jovens e crianças integrantes dos 60 Centros de Formação de Atletismo, os chamados "centrinhos", para participar da ação, aberta também às entidades e clubes, Federações Membro, escolas ou qualquer grupo comunitário e mesmo a indivíduos.

A WA lançou o WebAPP do Desafio Mundial da Milha (World Mile Challenge WebApp), uma central para medir quantas milhas o mundo coletivamente poderá completar para comemorar o Dia do Atletismo Infantil. Federações, clubes, escolas e indivíduos vêm registrando suas milhas desde 1º de maio e o prazo termina em 19 de maio.

O evento é uma homenagem ao 70º aniversário, em 6 de maio de 1954, do sub 4 minutos na milha feito por Roger Bannister ? 3:59.4. O foco está na corrida, caminhada ou trote de uma milha (1,6093 km).

"Teremos uma calculadora de milhas corridas, contabilizando as milhas registradas em tempo real para que todos possamos ver nosso progresso. Você sabia que a circunferência do mundo é de 24.901 milhas? Quantas vezes podemos dar a volta ao mundo juntos?", ressaltou o convite da WA, encaminhado para a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e automaticamente para a comunidade do atletismo nacional.

Para participar da ação basta entrar no WebApp e registrar o número total de milhas corridas pelas crianças (e adultos) que participarem dos eventos ou atividades. Após receber o registro das milhas, a World Athletics enviará um distintivo digital para ser compartilhado nas redes sociais. Se as crianças e famílias quiserem fazer o desafio em seu próprio tempo e ambiente, podem se registrar como indivíduos e até desafiar amigos e familiares a fazer o mesmo.

Para incentivar clubes, escolas e famílias a participarem do desafio, o WebApp também apresenta conteúdo educacional e de saúde relacionado ao atletismo.