Através de suas redes sociais, o Coritiba anunciou Paulo Autuori como novo diretor técnico do clube. Aos 67 anos, o ex-treinador terá a missão de fazer a gestão técnica e desenvolvimento da metodologia de futebol do Coxa, com objetivo de integrar os processos de trabalho de todas as categorias de base até o elenco profissional do clube paranaense.

Na publicação oficial feita pelo clube no X (veja a nota completa ao fim da matéria), diz que Autuori também atuará na interface entre diretoria, elenco profissional e comissão técnica, tendo um papel mais ativo fora de campo.

????? ??????? ?? ? ???? ??????? ???????? ?? ???????? ? ???????????? ????? ???????????? ???? ??????? ???????? ? ????????????? ?? ??????? Em continuidade ao processo de... pic.twitter.com/n6KI4RETpf ? Coritiba (@Coritiba) May 9, 2024

No fim de abril, Paulo Autuori se despediu do Cruzeiro, após Ronaldo Fenômeno concluir a venda da SAF Celeste. Além de ter sido treinador de muitos clubes, Autuori também foi Superintendente de Futebol e Coordenador Técnico de clubes como Athletico-PR, Cruzeiro, Goiás, Internacional e Santos.

No Coritiba, Paulo Autuori terá como primeira missão a contratação de um novo técnico, após a demissão de Guto Ferreira, que deixou o clube após a derrota contra o Sport, na última sexta-feira (03), pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Veja a nota completa do Coritiba divulgada nesta quinta-feira sobre a contratação de Paulo Autuori:

"????? ??????? ?? ? ???? ??????? ???????? ?? ????????

Em continuidade ao processo de qualificação do departamento de futebol, o Coritiba anuncia Paulo Autuori como Diretor Técnico do clube.

Autuori será o profissional responsável pela gestão técnica e desenvolvimento metodológico de futebol do Clube, com objetivo de integrar os processos de trabalho de todas as categorias de formação ao departamento profissional. Além disso, atuará na interface entre diretoria, elenco profissional e comissão técnica.

Aos 67 anos, Autuori possui vasta história no futebol e busca sempre aliar sua experiência e conhecimento técnico no desenvolvimento dos clubes onde trabalha.

Além do cargo de treinador de futebol, desde 2017, atuou como Superintendente de Futebol e Coordenador Técnico de Athletico-PR, Santos, Goiás, Internacional e Cruzeiro."