Renato explica ida para o RJ e pede ajuda para vítimas das chuvas no RS

Técnico do Grêmio, Renato Gaúcho fez mais um pedido de ajuda para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. O comandante está no Rio de Janeiro após ser resgatado em Porto Alegre (RS) e apareceu ao lado da filha Carol Portalupi em postagem nas redes sociais.

O que aconteceu

Renato explicou que deixou o Rio Grande do Sul por orientação das autoridades. O treinador foi resgatado hotel Deville, onde mora, e levado para o Hilton. O segundo hotel, porém, ficou sem água e Renato decidiu ir para o Rio.

Antes de mais nada meu abraço apertado, pode ter certeza que a tristeza de vocês é a minha tristeza também. Fiquei ilhado no hotel, fui resgatado como todo mundo viu, fui para outro hotel, infelizmente faltou água. As autoridades pediram para as pessoas saírem da cidade, foi o que fiz, vim para o Rio. Renato Gaúcho

O comandante reforçou o pedido de ajuda e contou que a filha "vinha dormindo mal, procurando ajudar as pessoas". Carol transformou suas redes sociais em um canal de divulgação de resgate e ações solidárias para os afetados pela chuva.

Estando no RS ou aqui, o importante é ajudar as pessoas que estão necessitando. Estou com a minha filha, vinha dormindo mal inclusive, tem procurado ajudar as pessoas, acabamos de ajudar crianças, idosos, animais. Quem fizer a sua parte, mesmo que o mínimo possível, vamos diminuir o sofrimento do povo gaúcho. Renato Gaúcho