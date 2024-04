Antony marca, mas Manchester United toma empate do Burnley e tropeça no Inglês

O Manchester United empatou em 1 a 1 com o Burnley neste sábado (27), em Old Trafford, pela 35ª rodada do Campeonato Inglês. O brasileiro Antony balançou as redes para os donos da casa, enquanto Amdouni marcou o gol do time visitante.

O empate mantém o United na sexta colocação, com 54 pontos. A equipe desperdiçou a chance de se aproximar do Tottenham, quinto colocado com seis pontos a mais. O time de Londres ainda joga na rodada.

O Burnley, por sua vez, celebra um ponto importante no Inglês. A equipe segue na 19º colocação com apenas 24 pontos - dois a menos que o Nottingham Forest, primeiro time fora da zona.

O United volta a campo na próxima segunda-feira, contra o Crystal Palace, pelo Campeonato Inglês. O Burnley encara o Newcastle, no sábado, pela mesma competição.

Como foi o jogo

O Manchester United foi superior durante todo o primeiro tempo, mas não conseguiu furar a defesa do Burnley e foi para o intervalo com o placar zerado.

Após muita pressão, o United finalmente abriu o placar da partida, aos 34 minutos do segundo tempo. Antony aproveitou erro da defesa dos visitantes e bateu no canto para marcar seu primeiro gol no Inglês nesta temporada.

Aos 40 minutos, após revisão no VAR, o árbitro marcou pênalti para o Burnley. Amdouni converteu a cobrança e deixou tudo igual em Old Trafford.

O Manchester United não teve escolha e teve que sair ao ataque novamente. Mesmo com seis minutos de acréscimo, a equipe mandante não conseguiu chegar ao segundo gol, e o jogo terminou empatado.