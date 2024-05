Com James em baixa, Casares vê possível saída do São Paulo com naturalidade

Na vitória contra o Cobresal, o meia James Rodríguez voltou a ser não relacionado pelo técnico do São Paulo, repetindo o que havia acontecido nos últimos dois jogos, contra Águia de Marabá e Vitória.

O presidente Casares vê uma possível saída do colombiano com naturalidade e destacou a importância da contratação dele.

"Ele não está sendo escalado, mas já ajudou o São Paulo. A vinda do James colocou o São Paulo em competitividade esportiva. Veio o Lucas junto. Então, o São Paulo passou a ser protagonistas de grandes contratações. O jogador às vezes não se adequa dentro de campo por uma questão física ou de treino. Se o James estiver no caminho de saída, será natural como foi da chegada", disse.

O mandatário, ainda, comparou a situação de James a do ex-volante Falcão, que não teve brilho na passagem pelo São Paulo, e colocou sob responsabilidade de Zubeldía escalá-lo ou não.

"Eu me lembro em 1985, o Falcão veio para o São Paulo e ele não assumiu a titularidade. O Márcio Araújo foi o titular na decisão. Essa questão técnica é o técnico que escala. Agora, ele cumpriu um papel importante e poderá cumprir. É uma questão de análise e que nos deixamos para o técnico e comissão técnica da equipe", finalizou.

?? Confira os gols do Tricolor na campanha até aqui na CONMEBOL Libertadores. A equipe já está classificada para as oitavas de final! #VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/EVX2kUY2HV ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 9, 2024

Contratado no fim de 2023, James Rodríguez ainda não engrenou no São Paulo. Caso o cenário permaneça, a tendência é de que James deixe o São Paulo assim que abrir a janela de transferências.

O jogador deverá seguir no Tricolor se preparando para a disputa da Copa América, em junho, nos EUA, e, possivelmente, não voltará ao clube após sua participação no torneio de seleções. Até o momento, foram 22 jogos, com dois gols e quatro assistências com a camisa são-paulina.