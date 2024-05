Cristiano Ronaldo marca, Al-Nassr ganha do Al-Akhdoud e chega a oitava vitória seguida pelo Saudita

Nesta quinta-feira, pela 31ª rodada do Campeonato Saudita, o Al-Nassr visitou e venceu o Al-Akhdoud por 3 a 2, no Estádio Prince Hathloul Bin Abdul Aziz Sport City. O gol dos visitantes foram marcador por Cristiano Ronaldo e Brozovic (2), enquanto Al Habaib e Godwin cravaram para os donos de casa.

Agora, com a oitava vitória consecutiva nesta edição de Campeonato Saudita, o Al-Nassr soma 77 ponto e ocupa a segunda colocação. O Al-Akhdoud, por sua vez, com 28 unidades contabilizadas, permanece na 15ª posição.

Pela 32ª rodada do campeonato nacional, o Al-Nassr receberá o Al-Hilal, líder da competição. A bola irá rolar no sábado (17), às 15h (de Brasília), no Al Awal Park at King Saud University. Já o Al-Akhdoud, no mesmo dia e horário, enfrenta o Al-Ettifaq, no Estádio Al Ettifaq Club.

O Al-Nassr inaugurou o marcador aos 7 minutos da etapa inicial. Brozovic recebeu passe de Ali Al Hassan e, de fora da área, mandou um foguete de pé direito no cantinho do goleiro brasileiro Paulo Vitor.

Aos 15 minutos, o Al-Nassr aumentou sua vantagem no confronto, desta vez com o craque português Cristiano Ronaldo. Ali Al Hassan foi esperto e roubou a bola do zagueiro dentro da área e cruzou rasteiro. O camisa 7 apareceu na trajetória da bola e só escorou para o balançar as redes.

Na etapa complementar, aos 15 minutos, a reação do Al-Akhdoud teve início. Al Habaib aproveitou sobra de bola e chutou rasteiro, de fora da área. O goleiro colombiano Ospina não alcançou e a bola morreu no fundo do gol.

Dez minutos depois, aos 25 minutos, os mandantes empataram. Savior Godwin, dentro da área, acertou potente chute com a perna direita, no ângulo de Ospina.

Nos acréscimos, aos 46 minutos, o Al-Nassr cravou o gol da vitória. A defesa mandante afastou mal o perigo e a bola ficou viva dentro da área. Assim, Brozovic apareceu e mandou um foguete, sem chances para Paulo Vitor.