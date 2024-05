Casares opina sobre possível paralisação do futebol e pede reflexão para tirar liga do papel

Com as enchentes no Rio Grande do Sul, o São Paulo está realizando uma campanha para arrecadação em prol das vítimas. Nesta quinta-feira, o presidente Julio Casares compareceu no Morumbis para acompanhar a movimentação.

Em meio à tragédia no estado, os times gaúchos tiveram seus jogos adiados pela CBF até o dia 27 de maio. Além disso, a Conmebol fez o mesmo com os compromissos de Internacional e Grêmio desta e da próxima rodadas da Libertadores e da Sul-Americana. O mandatário são-paulino falou sobre uma possível paralisação do futebol brasileiro.

"Acho que essa é uma tese normal. Os clubes não têm o poder da decisão. Já houve uma paralisação dos clubes do Sul. Já houve todo um oferecimento da parte do São Paulo, Palmeiras e Flamengo de estrutura se precisar. A questão é da CBF", disse.

Diante do atual cenário, Casares, ainda, fez um apelo pela união dos clubes brasileiros e citou a importância da criação de uma Liga.

"Os clubes talvez aproveitando esse péssimo momento possam ter uma reflexão maior do que é a Liga. Parar de ter Libra e União Futebol Forte. Está todo mundo na mesma mesa. Se tivesse Liga agora seria mais fácil a decisão. Estamos ainda sob CBF e Conmebol. A Conmebol não tem a menor possibilidade de discutir a paralisação. Fica um apelo aos dirigentes, estou disposto a conversar com qualquer um. Vamos fazer a Liga, tirar do papel", completou.

? Atletas, famílias e funcionários do CFA Cotia se reuniram em prol das vítimas das fortes chuvas no Rio Grande do Sul.

A arrecadação será enviada para o MorumBIS, onde está centralizado o ponto de doações que serão enviadas para os gaúchos nos próximos dias. Juntos somos mais... pic.twitter.com/G3A8tufN6R ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 8, 2024

O processo de doação está sendo realizado no portão 5 do Morumbis, na Av. Jules Rimet, 300, de segunda à sexta, das 9h (de Brasília) às 19h, e aos sábados e domingos, das 10h às 17h. Na campanha serão arrecadados água potável, alimentos não perecíveis, roupas e calçados, cobertores, itens de higiene e materiais de limpeza.

O São Paulo, em conjunto com Flamengo e Palmeiras, colocou a sua estrutura esportiva à disposição para os times do estado afetado. O Tricolor propôs acolhimento no CT de Cotia e no Morumbis.