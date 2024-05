Leverkusen arranca empate da Roma, segue invicto e será rival da Atalanta na final da Liga Europa

Nesta quinta-feira, pelo jogo de volta das semifinais da Liga Europa, o Bayer Leverkusen recebeu a Roma e empatou por 2 a 2, resultado suficiente para avançar com placar agregado de 4 a 2. Mancini (contra) e Stanisic marcaram para a equipe da casa, enquanto Leandro Paredes fez os dois da equipe visitante.

O Leverkusen, assim, atingiu a maior sequência invicta de um clube europeu na história, com 49 jogos (40 vitórias e nove empates). Embalado, o time volta a campo neste domingo, às 14h30 (de Brasília), para visitar o Bochum, pelo Campeonato Alemão. A Roma, por sua vez, visita a Atalanta às 15h45 do mesmo dia, pelo Italiano.

O Bayer Leverkusen já sabe quem terá pela frente na final da Liga Europa. O time alemão enfrenta a Atalanta, que eliminou o Olympique de Marselha na outra semifinal, também disputada nesta quinta-feira. O embate decisivo será realizado no dia 22 de maio, às 16h, na Dublin Arena.

A Roma inaugurou o marcador aos 43 minutos da etapa inicial. Leandro Paredes aproveitou cobrança de pênalti e finalizou cruzado, de direita, para marcar o primeiro da partida.

O time visitante ampliou logo segunda etapa. Em outro pênalti, marcado aos 21 minutos, Paredes mudou o canto da cobrança e bateu rasteiro, fazendo a Roma sonhar com a classificação.

A reação do Bayer Leverkusen começou aos 37 minutos do segundo tempo, quando o goleiro Kovar desviou após cobrança de escanteio e a bola bateu no peito do zagueiro Mancini, que marcou contra.

O gol que manteve a invencibilidade da equipe alemã na temporada e empatou a partida veio aos 52 minutos da segunda etapa. Stanisic recebeu pela ponta direita, cortou dois marcadores e chutou rasteiro, no canto direito de Kovar.