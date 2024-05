CBF divulga áudio do VAR em gol anulado de Gil na vitória do Santos sobre o Guarani

Nesta quinta-feira, a CBF divulgou os áudios do VAR no lance do gol anulado de Gil, na vitória de 4 a 1 do Santos sobre o Guarani, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na última segunda-feira. O defensor balançou as redes aos 43 minutos do primeiro tempo, quando o placar marcava 2 a 0 para os mandantes na Vila Belmiro.

Gil aproveitou o corte do zagueiro do Bugre para anotar o tento. Na visão do árbitro, o defensor visitante não efetuou um toque deliberado, o que anularia o impedimento.

"Paulo, eu preciso que você vá à área de revisão para checar se é um rebote ou se o defensor joga deliberado. Temos uma posição de impedimento. Você precisa avaliar se o defensor joga ou se a bola rebota nele. Se rebota, está em impedimento. Para mim, ele não tem espaço para jogar, ele abre a perna em uma ação reflexa de uma bola que está vindo do atacante, ok?", disse Rodrigo Nunes de Sá (RJ), responsável pelo VAR.

"Para mim não é deliberado, a bola é muito rápida. É uma reação dele. Não é deliberado, ok? Proximidade muito curta, a bola vem muito rápida. Ele não tem o total domínio da bola. Não tem total ação para jogar. Vou dar impedimento", respondeu Paulo Belence.

O lance gerou muita revolta nos santistas. Após a anulação, foi possível ouvir gritos de "vergonha" e alguns xingamentos direcionados ao juiz vindos da arquibancada. O jogo, contudo, foi realizado sem a presença de público, já que o Santos está punido pelo STJD.

"Foram ouvidos gritos de protestos contra as decisões da arbitragem vindos da arquibancada. Após o jogo fomos informados pela equipe de fiscais da FPF que estes gritos foram oriundos do camarote destinado a diretoria e presidência da equipe do Santos. Tal relato se dá em virtude da partida ser realizada com os portões fechados", escreveu o árbitro na súmula.

O juiz ainda relatou que Alexandre Gallo, coordenador esportivo do Santos, foi ao vestiário da arbitragem perguntar, "de forma cordial e educada", o motivo da anulação por impedimento do gol de sua equipe.

O Alvinegro Praiano está punido pelo STJD pelas confusões que marcaram o rebaixamento, no final do ano passado. São três jogos com as arquibancadas totalmente vazias e mais três com público parcial. A vitória contra o Guarani foi o segundo embate de suspensão.

Ou seja, os gritos de protesto da diretoria podem acarretar em multas ou punições ao Peixe caso o STJD entenda que o clube tenha cometido uma infração.

O Santos volta a campo no sábado, às 17 horas (de Brasília), contra o Amazonas, na Arena Amazônia, pela quarta rodada da Série B.