Dupla treina em campo, e Corinthians faz penúltima atividade para enfrentar o Flamengo

O Corinthians realizou na tarde desta quinta-feira o penúltimo treino para o jogo contra o Flamengo, agendado para este sábado, no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Em recuperação de lesão, o volante Raniele e o atacante Pedro Henrique trabalharam em campo.

Ambos realizaram uma atividade no gramado ao lado da equipe de fisioterapia. No entanto, nenhum deles deve ficar à disposição de António Oliveira.

Raniele é desfalque certo. Mesmo que se recupere do trauma no tornozelo direito, ele está suspenso e não joga contra o Rubro-Negro. Já Pedro Henrique deve seguir com os demais lesionados, como Palacios e Maycon.

Em contrapartida, o Corinthians conta com dois retornos. O meia Rodrigo Garro, liberado do jogo contra o Nacional-PAR, pela Sul-Americana, para acompanhar o nascimento de seu filho, deve ir a campo, bem como Fausto Vera, que se recupera de dores na região posterior da coxa esquerda e já tem treinado com o grupo.

O zagueiro Raul Gustavo, que cumpriu suspensão no Paraguai, também deve voltar a ser relacionado.

Os jogadores começaram o dia com uma ativação física na academia e, posteriormente, se dirigiram ao gramado. Lá, o técnico António Oliveira comandou um trabalho de passes e pressão pós-perda. Houve também um enfrentamento em campo reduzido, além de uma movimentação ofensiva com cruzamentos e finalizações.

O elenco do Corinthians retoma a preparação para a partida nesta sexta-feira pela manhã. O duelo diante do Rubro-Negro está agendado para as 16h (de Brasília), no Maracanã, pelo Brasileirão.

O Timão vem oscilando na temporada e ocupa o 14º lugar da tabela de classificação, com cinco pontos - uma vitória, dois empates e duas derrotas.