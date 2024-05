Palmeiras terá Veiga titular e Zé Rafael no banco para jogo contra o Liverpool-URU; veja escalação

O Palmeiras está escalado para a partida contra o Liverpool-URU nesta quinta. O duelo válida pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores 19 horas (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

Para esta partida, o técnico Abel Ferreira conta com o meia Raphael Veiga de volta no time titular depois de ser preservado no duelo contra o Cuiabá no último domingo.

Assim, o Verdão vai a campo com: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Estêvão, Lázaro e Endrick.

O volante Zé Rafael, que se recuperou recentemente de uma lombalgia, está à disposição no banco de reservas. O camisa 8 voltou a campo no último compromisso da equipe pelo Brasileirão.

As baixas do Verdão são atacantes Dudu e Bruno Rodrigues, que se recuperam de cirurgias no joelho direito.

Do outro lado, o Liverpool-URU, comandado por Emiliano Alfaro, tem: Lentinelly; Kevin Amaro, Jean Rosso, Matías de los Santos, Agustin Cayetano e Enzo Martínez; Martin Barrios, Lucas Lemos e Diego Garcia; Luciano Rodriguez e Matías Ocampo.

O Verdão é o líder do Grupo F com sete pontos conquistados e pode se aproximar da vaga nas oitavas se vencer a partida contra os uruguaios. Já o Liverpool-URU tem quatro pontos e é o terceiro colocado na chave.