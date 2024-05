Santos bate o Fortaleza fora de casa e sobe para terceiro lugar no Brasileirão sub-20

O Santos venceu o Fortaleza por 2 a 0, nesta quinta-feira, no Estádio Domingão, em Horizonte (CE), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro sub-20.

Os gols dos visitantes foram marcados por Bernardo e Diego Borges.

Sob comando do técnico Orlando Ribeiro, o Peixe foi a campo com Gustavo Jundi; Gustavo Henrique, Matheus Matias, Samuel e Souza (João Ananias); Kenay (Bernardo), Everton (Diego Borges) e Miguelito; Gabriel Bontempo, Felipe Laruindo (Mateus Xavier) e Enzo Monteiro (Luca Meirelles).

VITÓRIA FORA DE CASA! ?? Os #MeninosDaVila visitaram o Fortaleza e garantiram mais 3 pontos no #BrasileirãoSub20! Os gols foram marcados por Bernardo e Diego Borges. Valeu, molecada! pic.twitter.com/Pw3RFfUllR ? Santos FC (@SantosFC) May 9, 2024

Com o resultado, os Meninos da Vila subiram para a terceira colocação na tabela da competição nacional, com 13 pontos. O Leão está em 11º, com sete.

O Santos volta a campo no domingo, contra o Santo André, fora de casa, pela quinta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. A partida será às 15 horas (de Brasília), no Estádio Municipal Bruno José Daniel, em Santo André (SP).

Pelo Campeonato Brasileiro, o próximo compromisso do sub-20 é contra o Atlético-MG, no dia 29 de maio, pela nona rodada. A partida da oitava rodada, contra o Grêmio, foi adiada por tempo indeterminado, em razão das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul.