Liga Europa: Leverkusen salva invencibilidade e vai à final contra Atalanta

O Bayer Leverkusen empatou com a Roma por 2 a 2 nesta quinta (9), na BayArena, em Leverkusen, Alemanha, e avançou à final da Liga Europa.

Leandro Paredes, duas vezes de pênalti, fez para a Roma, enquanto o Leverkusen buscou empate no fim com Mancini (contra) e Stanisic. O argentino converteu penalidades aos 43 minutos do primeiro tempo e aos 21' da etapa final. Os gols dos alemães saíram aos 37' e aos 52' do segundo tempo.

O Bayer Leverkusen avança à final com placar agregado de 4 a 2. O time alemão venceu a ida por 2 a 0 na semana passada, no Estádio Olímpico de Roma.

O time de Xabi Alonso enfrentará a Atalanta na decisão. A equipe italiana confirmou vaga hoje após vitória por 3 a 0 sobre o Olympique de Marseille. A grande final acontecerá em 22 de maio (uma quarta-feira), no Aviva Stadium, em Dublin, Irlanda.

A temporada perfeita do Leverkusen segue ativa, agora com 49 jogos de invencibilidade. São 40 vitórias e nove empates em todas as competições. A equipe tenta voltar a conquistar a Liga Europa após 36 anos — na época, o torneio era chamado de Copa Uefa.

Como foi o jogo

Goleiro da Roma foi o melhor em campo no primeiro tempo. O Leverkusen não se contentou com a vantagem de dois gols conquistada na Itália e pressionou, com a bola e sem ela. O arqueiro Svilar saiu da etapa inicial como grande protagonista, com seis defesas, algumas difíceis.

Pênalti mudou a cara do jogo. O Leverkusen estava totalmente confortável até uma falha de Tah aos 41' do primeiro tempo. O zagueiro cometeu pênalti fora da disputa de bola e Paredes não desperdiçou a chance de diminuir a desvantagem. O gol impulsionou mudança de postura da Roma, que melhorou nos minutos seguintes e passou a rondar a área adversária.

Novo pênalti bobo aqueceu de vez a partida. O segundo tempo era mais 'lá e cá', com a Roma se mandando ao ataque e o Leverkusen tendo contra-ataques em superioridade numérica. O time da casa não sofria muito até Hlozek colocar a mão na bola dentro da área. Paredes marcou mais uma vez e igualou o placar agregado.

"Pacto" reativado. Se o Leverkusen está acostumado a encontrar gols em cenários adversos, dessa vez não foi diferente. O time buscou empate nos cinco minutos finais (mais acréscimos) pela quarta vez só em 2024. Primeiro, foi necessária uma dose de sorte, com gol contra de Mancini aos 37', já suficiente para a vaga na final. A invencibilidade parecia algo fora de questão até o último minuto dos acréscimos. Stanisic, que saiu do banco no fim, marcou e levou a BayArena à loucura.

Lances importantes

Chute forte. O Leverkusen criou chance aos 15' após boa trama pelo lado direito. Palacios tabelou com Leverkusen e bateu da entrada da área. Svilar espalmou.

Resposta da Roma. A equipe italiana teve boa oportunidade no minuto seguinte. Cristante cruzou pela direita e Pellegrini apareceu livre na área para cabecear. O meia não pegou bem na bola, e Kovar segurou.

Atrito por fair play. Os jogadores da Roma ficaram irritados com Frimpong aos 18'. O lateral do Leverkusen arrancou e tentou cruzamento enquanto um defensor da Roma pediu paralisação, caído. Pellegrini empurrou o holandês e deu início a confusão. No fim, Pellegrini, Mancini e Tapsoba levaram cartões, e o lesionado Spinazzola precisou ser substituído.

Quase a sorte sorriu ao Leverkusen. O time alemão ficou muito perto de abrir o placar aos 28'. Após jogada ensaiada em cobrança de falta, Palacios chutou de fora da área. A bola bateu na trave e nas costas de Svilar, mas fez curva externa à direção do gol.

Grande defesa. Mais um bom avanço do Leverkusen aos 31'. Frimpong passou pela defesa da Roma sem maiores dificuldades e arriscou de fora da área com o pé esquerdo. A bola fez curva precisa, e Svilar se esticou para espalmar.

0x1, Paredes aos 43' do 1ºT. Pênalti para mudar a cara do jogo. Tah agarrou Azmoun fora da disputa de bola e o árbitro Danny Makkelie viu pênalti. Paredes cobrou firme no meio do gol e abriu o placar.

Mais pressão do Leverkusen. A equipe da casa voltou a criar boa chance aos 8' do segundo tempo. O Leverkusen retomou posse de bola no campo de ataque e rapidamente acionou Adli. Ele bateu rasteiro com o pé esquerdo, e a bola passou a centímetros da trave.

Susto de um lado, susto do outro. A Roma gerou perigo aos 12' com arrancada de El Shaarawy pela esquerda. Kovar defendeu. O Leverkusen respondeu no minuto seguinte em contra-ataque. Svilar fechou o ângulo de finalização de Hofmann e impediu o gol de empate.

0x2, Paredes aos 21' do 2ºT. Os jogadores da Roma reclamaram de infração imediatamente após cobrança de escanteio. Hlozek ergueu o braço e raspou na bola com a mão. O pênalti foi marcado após revisão do VAR. O argentino foi novamente para a cobrança e dessa vez escolheu o canto esquerdo, deslocando Kovar.

Gol perdido. Tah arriscou de longe aos 28', acertou Adli e o atacante já girou finalizando. De cara com o gol, ele mandou para fora.

1x2, Mancini (contra) aos 37' do 2ºT. A Roma não conseguiu resistir à pressão do Leverkusen até o fim. Cobrança de escanteio de Grimaldo, Svilar, atrapalhado por Schick e Smalling, não encontrou a bola. Ela bateu em Mancini e tomou o caminho das redes.

2x2, Stanisic aos 52' do 2ºT. Contra o pacto do Leverkusen não há defesa que resista. O time alemão desarmou tentativa de ligação direta da Roma e contra-atacou em ótima tabela pela direita. Stanisic saiu em boa condição na área, deixou Paredes no chão e bateu de pé esquerdo para empatar o jogo.

Ficha técnica

Bayer Leverkusen 2x2 Roma

Competição: jogo de volta da semifinal da Liga Europa

Data: 9 de maio de 2024, às 16h (de Brasília)

Local: BayArena, em Leverkusen, Alemanha

Árbitro: Danny Makkelie (Holanda)

Cartões amarelos: Tapsoba, Tah e Wirtz (Bayer Leverkusen); Pellegrini, Mancini, Paredes e Zalewski (Roma)

Gols: Paredes aos 43' do 1ºT e aos 21' do 2ºT (Roma); Mancini (contra) aos 37' do 2ºT e Stanisic aos 52' do 2ºT (Bayer Leverkusen)

Bayer Leverkusen: Kovar; Tapsoba, Tah e Hincapié; Frimpong (Stanisic), Palacios, Xhaka e Grimaldo (Kossounou); Hofmann (Wirtz), Adli e Hlozek (Schick). Técnico: Xabi Alonso

Roma: Svilar; Mancini, Ndicka e Angeliño (Smalling); El Shaarawy, Cristante, Paredes, Pellegrini (Abraham) e Spinazzola (Zalewski); Azmoun (Bove) e Lukaku. Técnico: Daniele De Rossi