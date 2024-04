Juventus e Milan ficam no empate pelo Campeonato Italiano

Na tarde deste sábado, Juventus e Milan se enfrentaram no Allianz Stadium, em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Italiano. Apesar das boas oportunidades de balançar as redes, as equipes ficaram no empate por 0 a 0.

Com o resultado, a equipe de Milão chegou aos 70 pontos, ocupando a segunda posição. Já o time de Turim alcançou os 65, seguindo na terceira colocação. A Inter de Milão garantiu o título da competição de forma antecipada na última segunda-feira

A Juventus volta a campo apenas no próximo domingo, às 15h45 (de Brasília), para confronto diante da Roma, pelo Italiano. O próximo compromisso do Milan será no mesmo dia e pela mesma competição, mas às 13h, contra o Genoa.

A primeira grande chance da Juventus no jogo saiu aos 4 minutos da etapa final. Pela esquerda, Kostic limpou o marcador e encheu o pé para boa defesa de Sportiello. O brasileiro Danilo chegou livre para pegar o rebote, mas o goleiro do Milan salvou mais uma vez.

A resposta do Milan veio aos 20 minutos, quando Loftus-Cheek arriscou de fora da área e a bola passou raspando a trave. A Juventus voltou a assustar aos 28. Chiesa cruzou pela esquerda e Milik subiu mais alto que os adversário para cabecear firme, obrigando o arqueiro Sportiello a fazer mais uma grande defesa.

Aos 34 minutos, Rabiot quase abriu o marcador para o time da casa. O goleiro Sportiello foi mal no lance e soltou a bola nos pés do francês, que finalizou, mas viu o zagueiro Thiaw salvar em cima da linha. No lance seguinte, Milik aproveitou a cobrança de escanteio e cabeceou com muito perigo.