PSG renova com promessa de 18 anos alvo de oferta de R$ 328 milhões

Imagem: NESimages/Perry vd Leuvert/DeFodi Images via Getty Images

Neste sábado, o Paris Saint-Germain (PSG) anunciou a renovação do contrato do jovem Warren Zaire-Emery, de apenas 18 anos, até junho de 2029.

Com status de joia, Zaire-Emery assinou seu primeiro contrato profissional com o clube em julho de 2022, quando tinha apenas 16 anos. Desde então, o meio-campista teve uma ascensão meteórica e, nesta temporada, virou peça fundamental na equipe de Luis Enrique.

Estou muito orgulhoso e feliz por continuar minha jornada no clube em que iniciei minha carreira, meu clube de infância. Gostaria de agradecer ao presidente Nasser Al-Khelaifi, que está aqui comigo desde que comecei, pela sua confiança. Sou grato por tudo que o clube fez por mim até agora. Sempre morei em Paris, toda a minha família está em Paris e me sinto em casa neste clube. Espero passar toda a minha carreira aqui. Desde pequeno, com minha família, meus pais, sempre assisti ao Paris Saint-Germain. É um clube onde eu queria jogar quando era pequeno e agora é um sonho que se tornou realidade

Zaire-Emery.

Ao todo, Zaire-Emery tem 69 partidas disputadas pelo time profissional, com cinco gols marcados. Ele foi campeão da Supercopa da França em janeiro e está muito próximo de conquistar o Campeonato Francês.

Em novembro, a emissora de televisão France TV informou que o PSG recusou uma oferta de 60 milhões de euros (R$ 328,4 milhões na cotação atual) do Manchester City por ele.

"Estamos muito satisfeitos que Warren Zaire-Emery esteja estendendo seu futuro no Paris Saint-Germain até 2029. Não tive dúvidas de que ele renovaria, porque acredita no projeto e o PSG está em seu coração", disse Nasser Al-Khelaifi, presidente do clube.