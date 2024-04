Nocaute brutal no LFA: lutadora "apaga" rival com chute no rosto; veja

Um nocaute assutador marcou o LFA 182, evento de luta ocorrido nesta sexta-feira (26) na Dakota do Sul, Estados Unidos.

Em duelo válido pelo peso-palha feminino (até 52,6 kg), a lutadora americana Kendra McIntyre aplicou um chute forte no rosto de Katarina Legorreta, levando a adversária ao nocaute aos três minutos do terceiro round.

O que aconteceu

As lutadoras aparentemente estavam cansadas, lutando com a guarda baixa e desferindo golpes sem muita força. Assim que Lagorreta tentou aplicar um cruzado de esquerda, Kendra McIntyre, de 28 anos, absorveu o golpe e contra-atacou com um chute com a perna esquerda, atingindo em cheio o rosto da adversária.

Com o golpe, Lagorreta chegou a dobrar as pernas para traz e caiu desacordada no chão do octógono, para delírio dos fãs das artes marciais mistas na cidade de Sioux Falls.

Confira o momento do nocaute brutal: