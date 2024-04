Palmeiras busca empate no fim contra a Portuguesa e segue líder do grupo no Paulista sub-20

O Palmeiras empatou por 1 a 1 com a Portuguesa, na tarde deste sábado, pela terceira rodada do Campeonato Paulista sub-20. As Crias da Academia saíram atrás do placar, com gol de, mas buscaram empate na reta final. Riquelme Fillipi anotou o gol alviverde no Canindé.

Com isso, o Verdão perdeu os 100% de aproveitamento, mas segue na liderança do Grupo 11, com sete pontos conquistados. Já a Portuguesa está logo atrás, na segunda colocação, com cinco pontos.

S-20 ???? Neste sábado (27), os #CriasDaLusa empataram por 1 a 1 com o Palmeiras, no Canindé, pela 3ª rodada do Paulistão S-20. ??Deivid ? Portuguesa#SomosLusa #VamosÀLuta #CriasDaLusa pic.twitter.com/bakt2w40An ? Portuguesa ??? (@Lusa_Oficial) April 27, 2024

Na próxima rodada do Estadual, o Palmeiras enfrenta o Nacional, no próximo sábado, dia 4 de maio, às 15 horas (de Brasília), na Academia de Futebol 2, em Guarulhos. A Lusa duela com o Flamengo-SP, na sexta-feira, às 15 horas, no Estádio Antônio Soares de Oliveira.

A Portuguesa abriu o placar aos 24 minutos do primeiro tempo. recebeu lançamento no campo de ataque, o goleiro palmeirense saiu errado e Deivid finalizou de fora da área para colocar a Lusa em vantagem. O Palmeiras buscou a igualdade nos acréscimos do segundo tempo. Erick Belé trabalhou com David e deixou a bola para Riquelme Fillipi, que concluiu para o gol.