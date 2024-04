Sob olhar de Dorival, brasileiros marcam e mantêm Benfica vivo no Português

Neste sábado (27), o Benfica venceu o Braga, por 3 a 1, de virada pela 31ª rodada do Campeonato Português. Marcos Leonardo (2) e David Neres marcaram para os mandantes, enquanto Ricardo Horta descontou para os visitantes.

Os brasileiros brilharam sob olhar do técnico Dorival Júnior, da seleção, que esteve no estádio da Luz acompanhando a partida. Neste domingo, Dorival irá ao duelo entre Porto e Sporting no estádio do Dragão.

Com a vitória, o time de Lisboa se manteve na segunda posição, alcançou os 76 pontos e acabou com a chance de o Sporting ser campeão com antecedência neste domingo. A equipe de Braga, por sua vez, aparece em quarto lugar, com 62 pontos.

O compromisso seguinte do Benfica está marcado apenas para o próximo domingo, às 16h30 (de Brasília), contra o Famalicão, pelo Campeonato Português. O Braga volta a campo pela competição no mesmo dia, mas às 14h, diante do Casa Pia.

O Braga foi quem abriu o marcador, aos 27 minutos do primeiro tempo. Djaló fez linda jogada pela ponta direita e cruzou rasteiro para Ricardo Horta, que chegou batendo forte para as redes.

O empate do Benfica saiu aos 25 minutos do segundo tempo. João Mário chutou de fora da área, a bola desviou na marcação e sobrou para Marcos Leonardo, que, de primeira, chutou cruzado para o gol.

David Neres virou o jogo para os donos da casa aos 39 minutos. Em jogada de contra-ataque, Di María arrancou pela esquerda, cruzou na área e viu o ex-jogador do São Paulo aparecer sozinho para cabecear, sem dar chances de defesa ao goleiro rival.

Nos acréscimos, mais precisamente aos 49 minutos, ainda deu tempo de Marcos Leonardo marcar mais um. O ex-jogador do Santos recebeu cobrança de lateral, ganhou de dois marcadores no corpo e virou chutando para anotar o terceiro do Benfica.