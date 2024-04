Sub-15 e sub-17 do Corinthians vencem Portuguesa pelo Campeonato Paulista; veja como foi

As equipes sub-15 e sub-17 do Corinthians venceram os garotos da Portuguesa na manhã deste sábado, pela 4ª rodada do Campeonato Paulista de cada categoria. Ambos os jogos foram disputados no Estádio Alfredo Schurig, mais conhecido como Fazendinha.

O time sub-15 goleou a Lusa por 5 a 0, com gols de Pedro, Jerry, Gustavo Sales, Kaue Furquim e Lucca. Com o resultado, o Corinthians disparou na liderança do grupo 11, com 10 pontos conquistados. O Santo André está na segunda colocação, com sete.

Começo de sábado com goleada dos #FilhosDoTerrão Sub-15 e liderança garantida! ?? Vamooooos! ?? Corinthians 5 ? 0 Portuguesa ? Lucca

? Kaue Furquim

? Gustavo Sales

? Jerry

? Pedro#CorinthiansNaBase#VaiCorinthians pic.twitter.com/duU3mwt5iv ? Corinthians (@Corinthians) April 27, 2024

Já no sub-17, o Timãozinho venceu a Portuguesa por 2 a 0, com gols de Lorenzo e Nicolas Araujo. O placar fez com que o Corinthians ganhasse ainda mais folga na liderança do grupo 11 do Estadual, com 12 pontos. Assim como no sub-15, o Santo André está na vice-liderança com sete unidades.

Pela 5ª rodada do Campeonato Paulista de cada categoria, o Corinthians sub-15 e sub-17 enfrentam o Centro Olímpico, fora de casa. Os jogos serão disputados às 9 e 11 horas, ambos pelo horário de Brasília.