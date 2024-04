Girona vence Las Palmas fora de casa e volta à vice-liderança do Espanhol

O Girona venceu o Las Palmas por 2 a 0 neste sábado, no Estádio Gran Canaria, pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol. David López e Dovbyk marcaram os gols do triunfo da equipe visitante.

A vitória recoloca o Girona na vice-liderança do Espanhol com 71 pontos. No entanto, o Barcelona ainda joga na rodada e pode retomar o posto de vice-líder. As duas equipes se enfrentam na próxima rodada.

O Las Palmas já não tem muitas ambições nesta reta final da competição. A equipe ocupa a 13ª posição com 37 pontos e possui chances remotas de rebaixamento, assim como dificilmente conquistará uma vaga em um torneio europeu na próxima temporada.

As equipes voltam a campo pelo Campeonato Espanhol no próximo sábado. Enquanto o Girona tem pela frente o grande duelo contra o Barcelona, o Las Palmas encara a Real Sociedad.

O Girona abriu o marcador ainda no primeiro tempo, aos 26 minutos. Dovbyk, em cobrança de pênalti, parou na defesa do goleiro Valles, que deu rebote para David López marcar o gol.

O Las Palmas melhorou no segundo tempo e tomou conta da posse bola. Todavia, quem balançou as redes foram os visitantes, mais uma vez em cobrança de pênalti. Dessa vez, Dovbyk conseguiu vencer o goleiro e ampliou o marcador para o Girona.

Os donos da casa seguiram atrás do primeiro gol no jogo, mas o Girona soube se defender e segurou o resultado.