Aos 40 anos, Marcelinho Huertas é eleito MVP da Liga dos Campeões da FIBA

O brasileiro Marcelinho Huertas, do Lenovo Tenerife, foi eleito o MVP da Liga dos Campeões da FIBA. O prêmio concedido ao armador de 40 anos ocorre antes da grande final do torneio, que acontece neste domingo (28) entre o time de Huertas e o Unicaja, também da Espanha.

O que aconteceu

Marcelinho Huertas, que fará 41 anos em maio, venceu o prêmio de melhor jogador do torneio após uma atuação de gala na semifinal da Champions da FIBA. Ele anotou 27 pontos, nove rebotes e sete assistências na vitória por 97 a 93 do Tenerife contra o Peristeri.

Até aqui na temporada, Huertas tem médias de 16,5 pontos, 3,1 rebotes e 7,9 assistências. Vale lembrar que, em março, o brasileiro já havia conseguido outro feito histórico ao se tornar o recordista de assistências da Liga Espanhola de basquete, com 2.898 assistências.

No X (antigo Twitter), a página oficial da Liga dos Campeões da FIBA homenageou o brasileiro postando uma montagem em que o jogador aparece em um trono com uma bola de ouro. Em outra postagem do mesmo perfil, a Liga afirma que o "lendário Huertas é uma força da natureza que deixa os adversários em quadra maravilhados".