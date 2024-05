Djokovic leva garrafada na cabeça ao dar autógrafos em Roma

Dentro de quadra, tudo correu como o planejado para Novak Djokovic em sua estreia no Masters 1000 de Roma. O sérvio, que não foi a Madri e não competiu nas últimas duas semanas, voltou bem ao circuito e anotou uma vitória tranquila sobre o francês Corentin Moutet por 6/3 e 6/1.

Ao sair da quadra, porém, o número 1 do mundo teve lidar com um obstáculo inesperado. Enquanto dava autógrafos aos fãs, Djokovic foi atingido por uma garrafada. O objeto, possivelmente atirado por um fã que queria o item assinado pelo sérvio, acertou o tenista em cheio na cabeça - e com força. Veja abaixo:

Djokovic passou um tempo abaixado, sentindo a dor da pancada, antes de dirigir-se ao vestiário, escoltado. O torneio não emitiu nenhum comunicado oficial depois do incidente, e o time do sérvio também não se pronunciou.

Este texto será atualizado assim que houver novidades sobre o estado do número 1 do mundo.