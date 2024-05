Seleção tem apenas oito remanescentes em relação à última Copa América

Do UOL, em São Paulo

Dos 23 convocados por Dorival Júnior nesta sexta-feira (10) para a Copa América de 2024, apenas oito disputaram a edição de 2021 do torneio, quando o Brasil ficou com o vice após perder para a Argentina na decisão.

O que aconteceu

Alisson, Ederson, Danilo, Eder Militão, Marquinhos, Douglas Luiz, Lucas Paquetá e Vini Jr são os únicos atletas da atual lista que disputaram a edição passada do torneio.

Goleiros, zagueiros e meio-campistas — com dois jogadores cada — foram as funções com o maior número de 'repetições' em relação à convocação feita por Tite em 2021. Os setores de laterais e atacantes tiveram apenas um atleta convocado novamente.

Em 2021, Tite teve que cortar um jogador. O zagueiro Felipe, à época no Atlético de Madri, se lesionou e deu lugar a Léo Ortiz, que atuava pelo Bragantino. Nenhum dos dois está na lista de Dorival para a Copa América de 2024.

A lista anunciada hoje por Dorival foi apenas a segunda dele no comando da seleção brasileira. A primeira foi divulgada em março e serviu para amistosos contra Inglaterra e Espanha.

Veja as listas

2021

GOLEIROS

Alisson

Ederson

Weverton

LATERAIS

Alex Sandro

Danilo

Emerson Royal

Renan Lodi

ZAGUEIROS

Éder Militão

Felipe (cortado e substituído por Léo Ortiz)

Marquinhos

Thiago Silva

MEIO-CAMPISTAS

Casemiro

Douglas Luiz

Everton Ribeiro

Fabinho

Fred

Lucas Paquetá

ATACANTES

Everton Cebolinha

Gabriel Barbosa

Gabriel Jesus

Neymar

Richarlison

Roberto Firmino

Vini Jr

2024

GOLEIROS

Alisson

Ederson

Bento

LATERAIS

Danilo

Yan Couto

Guilherme Arana

Wendell

ZAGUEIROS

Marquinhos

Gabriel Magalhães

Beraldo

Éder Militão

MEIO-CAMPISTAS

Bruno Guimarães

Douglas Luiz

João Gomes

Andreas Pereira

Lucas Paquetá

ATACANTES