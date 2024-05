Coritiba terá camisa especial em alusão à tragédia no RS diante do Avaí

No próximo sábado, diante do Avaí, pela Série B, o Coritiba levará uma mensagem especial na camisa. Os jogadores do Coxa vão a campo com parte da frase que faz referência ao hino do Rio Grande do Sul "Povo forte, aguerrido e bravo" na parte da frente da camisa. Nas costas, a mensagem será "SOS RS", com um QR Code disponibilizado pelo Governo do Rio Grande do Sul para pessoas que desejam ajudar nas doações com dinheiro.

O clube arrecadou, em menos de uma semana, seis toneladas em doações, que já estão sendo enviadas para as vítimas das enchentes que atingiram o estado. Nesta quinta-feira, foi iniciada a arrecadação de água, que deve permanecer até o final da semana. No entanto, também podem ser doados alimentos não perecíveis, ração e produtos de higiene e limpeza.

Seguimos espalhando a solidariedade. Incentivado pelos patrocinadores Reals, Neodent, Ligga e Vale Bonus, na partida de amanhã (11) contra o Avaí, o Coritiba levará uma mensagem especial na camisa em homenagem ao Rio Grande do Sul. Os jogadores vão a campo com frase que faz... pic.twitter.com/jQRtQx1RIz ? Coritiba (@Coritiba) May 10, 2024

O Coritiba também anunciou que as camisas serão leiloadas após a partida. Essa ação visa ampliar ainda mais a arrecadação de fundos para auxiliar as vítimas das enchentes.

"O apoio conjunto com a comunidade é essencial para enfrentar esse momento trágico e demonstra a solidariedade de toda a nação.", disse Carlos Amodeo, CEO do Coritiba.

As ações começaram na partida contra o Sport, no último dia 3, quando o time alviverde utilizou as suas redes sociais e convocou seus torcedores a colaborarem com a campanha. Em um dos posts, o meia Matheus Frizzo reforçou a ação e lembrou que o clube estava abrindo as portas do estádio Couto Pereira e das lojas do clube que, naquele instante, se tornariam pontos de coleta para as doações.

O duelo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro, desta forma, marcou o ponto de partida para que os torcedores coxa-brancas pudessem doar donativos essenciais. No dia seguinte, os pontos de arrecadação foram ampliados.