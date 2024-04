Corinthians encerra preparação para enfrentar Fluminense; veja provável escalação

O Corinthians encerrou, na manhã deste sábado, a preparação para o jogo contra o Fluminense, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. A tendência é que o Timão tenha novidades para o duelo diante do Tricolor Carioca, que será disputado na Neo Química Arena.

A grande novidade deve ser a presença do goleiro Carlos Miguel na vaga de Cássio, que não vive bom momento e deu forte declaração após a derrota para o Argentinos Juniors, na última terça-feira. Também não estão descartadas mudanças no setor de meio-campo e ataque.

O provável Corinthians que enfrenta o Fluminense tem: Carlos Miguel (Cássio); Fagner, Félix Torres, Cacá (Raul Gustavo) e Hugo; Raniele, Rodrigo Garro e Breno Bidon (Fausto Vera); Wesley, Romero (Pedro Henrique) e Yuri Alberto.

O zagueiro Gustavo Henrique, que ainda se recupera de resquícios da dengue, deve seguir como desfalque. Segundo o clube, o beque "fez a primeira parte do treinamento com o grupo e, em seguida, voltou à parte interna do CT para uma atividade na academia".

O jogo contra o Flu será neste domingo, às 16 horas (de Brasília). O duelo é visto como muito importante para a comissão técnica e o elenco darem uma resposta após a sequência negativa de três derrotas seguidas. A tendência é de grande público em Itaquera.

Veja como foi o treino

Os atletas iniciaram o dia com uma ativação física na academia do CT e, na sequência, foram ao Campo 3 para o aquecimento. O técnico António Oliveira promoveu um trabalho tático para realizar os últimos ajustes na equipe que deve iniciar a partida. Houve também repetições de bolas paradas ofensivas e defensivas.

Após o treino, a delegação corintiana iniciou a concentração no Hotel Gildásio Miranda, dentro do Centro de Treinamentos do clube.