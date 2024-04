Palmeiras vê agressões covardes, relata atletas feridos e fará B.O. após briga no futsal

Na manhã deste sábado, Palmeiras e Corinthians se enfrentaram na decisão do Campeonato Metropolitano, no Ginásio Presidente Ciro II, em São Paulo, em partida marcada por confusão entre atletas dos dois times e invasão de quadra por parte de torcedores, que chegaram a atacar jogadores. O Palmeiras se manifestou sobre o caso, repudiando "covardes agressões", e informou que irá registrar um boletim de ocorrência.

Todos os vídeos na invasão dos Gaviões da Fiel na Final do Metropolitano de futsal entre Palmeiras x Corinthians sub 18 que aconteceu agora pouco pic.twitter.com/tShB1BEegB ? ETTORCIDA (@Ettorcida_) April 27, 2024

Nos registros, é possível ver que jogadores de Palmeiras e Corinthians se desentendem no fundo da quadra quando o Verdão vencia o jogo por 5 a 2. A confusão se estende para outros jogadores até que torcedores posicionados na área ocupada pelos corintianos nas arquibancadas invadem a quadra.

O Verdão informou, em nota, que os atletas, menores de idade, ficaram feridos, mas não gravemente. Familiares dos jogadores também sofreram agressões e tiveram roupas rasgadas.

O Palmeiras pede também que a Federação Paulista de Futsal seja responsabilizada por conduta "negligente e irresponsável". O clube alega que a Federação foi incapaz de oferecer a segurança adequada para evento em questão, "colocando em risco a integridade física dos jogadores e torcedores".

A súmula do jogo confirma que havia "falta de policiamento preventivo" para a decisão do Campeonato Metropolitano entre Palmeiras e Corinthians. As finais do sub-14 e sub-16, que também estavam marcadas para este sábado, mas, foram adiadas por exigência do Palmeiras.

Confira o comunicado do Palmeiras:

"A Sociedade Esportiva Palmeiras repudia as covardes agressões sofridas por atletas da nossa equipe sub-18/17 de futsal durante a decisão do Campeonato Metropolitano, contra o Corinthians, neste sábado, no Ginásio Presidente Ciro II, em São Paulo (SP).

Na ocasião, torcedores do nosso adversário invadiram a quadra e atacaram brutalmente os jogadores do Verdão, incluindo menores de idade, deixando vários deles feridos - por sorte, sem gravidade. Familiares dos atletas e palmeirenses presentes no ginásio também foram agredidos e tiveram roupas rasgadas.

O clube tomará todas as providências cabíveis e registrará Boletim de Ocorrência para que os agressores possam ser rapidamente identificados e punidos pelas autoridades competentes. Ao mesmo tempo, prestaremos todo o apoio necessário aos nossos jovens atletas, que naturalmente estão chocados com os momentos de terror vivenciados.

Exigimos ainda que a Federação Paulista de Futsal seja responsabilizada por sua conduta negligente e irresponsável. Mesmo diante do histórico de violência envolvendo competições de base na modalidade e dos sucessivos alertas feitos pelo Palmeiras, a entidade se mostrou - mais uma vez - incapaz de oferecer segurança adequada, colocando em risco a integridade física dos nossos jogadores e torcedores.

Por exigência do Palmeiras, as finais das categorias sub-14 e sub-16 do torneio, que estavam marcadas para este sábado, foram adiadas".