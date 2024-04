Muralha no francês, falhas na Champions: Donnarumma tem 'vida dupla' no PSG

O goleiro Donnarumma, do PSG vive uma situação inusitada na temporada: enquanto é incontestável como melhor goleiro do Campeonato Francês, vem sendo criticado por falhas e atuações ruins na Liga dos Campeões.

O que aconteceu

O italiano é o goleiro que menos sofre gols no Campeonato Francês, além de ser o que mais evita tentos adversários: 15,46, com boa vantagem para o segundo (Samba, do Lens, com 8,03 gols evitados).

Donnarumma também mantém uma média de 4 defesas por jogo na França, onde o PSG é absoluto e está a uma vitória de confirmar mais um título.

Já quando se trata de confrontos europeus, o desempenho do camisa 99 sofre uma queda considerável: evitou apenas 2,67 gols e viu sua média de minutos sem ser vazado despencar.

Em sua primeira temporada pelo PSG, sofreu um gol a cada 75 minutos na Liga dos Campeões. Na segunda, um a cada 72. Agora, na terceira Champions que disputa pelo clube de Paris, a média é de um gol sofrido a cada 69 minutos.

Donnarumma vem sendo muito criticado por falhas na Liga dos Campeões e sua deficiência no jogo com os pés.

A insegurança do italiano fez Luís Enrique cogitar ir ao mercado em busca de outro goleiro para disputar posição, mas o PSG permaneceu com Keylor Navas como reserva imeditado.

Uma falha do italiano contra o Real Madrid em 2022 foi decisiva para a eliminação do PSG da competição naquela temporada, que terminou com título dos espanhóis.

Contra o Barcelona, na ida das quartas de final, mais um jogo irregular fez o tom das críticas subir na França. A classificação com virada e goleada na partida de volta amenizou os holofotes sobre o goleiro.

Donnarumma terá mais uma chance de se provar: na quarta-feira (1), o PSG visita o Borussia Dortmund, jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões.