Palmeiras x Corinthians no sub-18 de futsal acaba em pancadaria; veja

Do UOL, em São Paulo

A final do Campeonato Metropolitano Sub-18 de futsal neste sábado (27), entre Palmeiras e Corinthians, terminou antes do apito final com uma pancadaria generalizada.

O que aconteceu

O Palmeiras estava vencendo por 5 a 2 quando uma discussão entre os jogadores resultou em uma briga com invasão de torcedores na quadra do ginásio Presidente Ciro II, na Penha, zona leste de São Paulo.

A menos de dois minutos para o fim do jogo, o Corinthians perdeu a bola no campo de ataque até que os jogadores começaram a se empurrar.

Com isso, uma briga generalizada começou na quadra e os torcedores entraram na quadra. A partida terminou com uma pancadaria generalizada.

Inacreditável!



Palmeiras vencendo o Corinthians por 5 a 2 na final do Metropolitano SUB-18 e sendo campeão



Começou uma briga dos jogadores e "torcedores" rivais invadiram a quadra para ir pra cima dos jogadores do Palmeiras



BATE FUNDO ESPORTIVO - YOUTUBE pic.twitter.com/3pWLNtbZ2z -- INFOS Palestra (@Infos_palestra) April 27, 2024

O UOL entrou em contato com a Federação Paulista de Futsal, que organiza o torneio, e aguarda o retorno.