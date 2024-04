Escalação do Flamengo: Everton Cebolinha é única baixa para o clássico contra o Botafogo

A escalação do Flamengo não deve contar com a volta dos jogadores considerados titulares para o clássico deste domingo, contra o Botafogo, às 11h (de Brasília), no Maracanã, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Neste domingo o técnico Tite encerrou a preparação do elenco no Ninho do Urubu e possui apenas um desfalque para o importante confronto.

A única baixa do Flamengo será Everton Cebolinha. O atacante se recupera de uma lesão na panturrilha direita, sofrida no primeiro tempo da partida contra o São Paulo, no último dia 17 de abril.

A provável escalação do Flamengo para enfrentar o Botafogo tem Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro.

O Flamengo é o atual segundo colocado do Campeonato Brasileiro, com sete pontos, atrás apenas do Red Bull Bragantino, também com sete tentos, mas que leva vantagem nos gols marcados (5 contra 4).

O Botafogo, por sua vez, aparece logo atrás, em terceiro lugar, com seis pontos, assim como Athletico-PR (4º), Grêmio (5º) e Internacional (6º).

Pesa a favor do Flamengo o retrospecto recente contra o rival. Nos últimos 11 jogos contra o Botafogo, o time rubro-negro conquistou oito vitórias e sofreu apenas duas derrotas, além de um empate.